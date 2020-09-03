المجتمعات العمرانية توافق على إنشاء مستشفى جامعي بالمنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة بنشاط مستشفى جامعي، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلة الأولي والثانية على مساحة 32355 مترا مربعا وبسعر تقديري للمتر المربع 3030 جنيها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى الـ 40% من مساحة المشروع، على أن يكون الارتفاع أرضي ودورين، وبردود 6 أمتار من جميع الاتجاهات، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة الصحة واشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مدة تنفيذ المشروع أربعة سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز، إلى آلية السداد بأنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن (10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وأكد أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.