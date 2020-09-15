وفاة كاهنين بنجع حمادي والشرقية.. والبابا يعزي كيرلس ومقار

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة كاهنين تابعين لإيبارشيتي نجع حمادي، والشرقية، خلال الساعات الماضية، إذ توفي القمص بسادة القمص أبسخرون، كاهن دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، عن عمر بلغ 73 عاما، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 35 سنة، حيث سيم قسًا على الدير في 28 مايو 1995، وهو من عائلة كهنوتية، فوالده القمص الراحل أبسخرون وشقيقه هو القمص الراحل مقار.

وأقيمت صلوات تجنيزه بمشاركة عدد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي، بينما ألقى الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، كلمة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري بعض الفحوصات الطبية هناك، رثى خلالها القمص الراحل.

كما توفي القمص باخوم دانيال كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر صقر، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، بعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو 40 عاما.

وحصل الكاهن الراحل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية، وتمت سيامته قسًا في 13 مارس 1981، بيد الأنبا انجيلوس أسقف الشرقية ومدينة العاشر السابق ونال رتبة القمصية عام 1993.

وصلى الانبا مقار أسقف الإيبارشية صلوات تجنيزه بمشاركة عدد من مجمع الكهنة.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي للأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي ولمجمع كهنة الإيبارشية، وللأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة الكاهنين.