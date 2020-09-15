مدير تعليم الكبار بمطروح: نستهدف "صفر أمية" بـ56 قرية

أعلن مدير عام فرع تعليم الكبار ومحو الأمية في محافظة مطروح، عادل مسلم، عن انعقاد امتحان محو أمية فوري اليوم، لأهالي قرية "شماس"، بدائرة مركز ومدينة سيدى براني، غرب مطروح، وضواحيها.

وقال "مسلم" إن الامتحان سيعقد الساعة 12 ظهراً بمقر الوحدة المحلية لقرية "شماس"، بموجب صورة بطاقة الرقم القومي، بالمجان وبدون أي رسوم، على أن يتم تصحيح الامتحان من خلال لجنة من تعليم الكبار، وسيتم تسليم الشهادات لجميع الناجحين.

وأضاف مدير تعليم الكبار في مطروح، في تصريحات لـ"الوطن" قائلاً: "نستهدف صفر أمية بالمحافظة، من خلال خطة وضعناها لمحو الأمية"، وأكد أنه يجري تنفيذ الخطة برعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمحو الأمية في جميع القرى والنجوع، وفتح فصول جديدة في جميع القرى، البالغ عددها 56 قرية، على مستوى المحافظة، مع تقديم المكافآت للمعلمين المتطوعين، وتوفير الأدوات اللازمة.