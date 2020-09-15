خطة "تعليم الكبار" لعودة فصول محو الأمية.. نسبة الحضور لا تتخطى 50%

أعلن الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، خطة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعودتها مرة أخرى بذات القواعد والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها في الأماكن المغلقة.

وقال "عاشور"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنَّ الهيئة مستعدة لإعادة العمل بفصول محو الأمية وتعليم الكبار مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تستهدف خطة العام الجديد 2020 – 2021، محو أمية 605 آلاف دارس، من خلال فتح فصول بالتعاون مع الجهات الشريكة في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246، الصادر بتاريخ 24 يونيو لسنة 2020 بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الاحترازية الازمة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكّد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ضرورة معاودة فتح الفصول للأسباب الاتية:

** تحقيق أهداف ومستهدفات خطة التعلم مع مراعاة التدابير الاحترازية الازمة والتي هي جزء أصيل من خطة للتنمية المستدامة 2030

** طبيعة التعلم غير النظامي مغايرة للتعليم النظامي وخاصة فيما يخص انتظام الدارسين بالفصول، فالدارسون الكبار غير منتظمين بصفة دائمة في الفصول، وكثافتهم محدودة داخل الفصل لانشغالهم بأعمالهم الخاصة والموسمية.

** لجوء الهيئة للتعليم المدمج لدارسي محو الأمية مما يقلل الكثافات بالفصول ويعزز تلقي التعليم عن بعد باستثمار المستجدات التكنولوجية الخاصة بهذا الشأن وتفعيلها، ولاسيما بعد إنشاء الهيئة لوحدة التطوير التكنولوجي بها.

وعن خطة عودة فصول محو الأمية بعد قرار صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حدد "عاشور" مجموعة من الضوابط التي سيتمّ تطبيقها بعد قرار الموافقة بعودة العمل، والتي جاءت كالتالي:

** ألا تتخطى نسبة حضور الدارسين داخل قاعة الدرس 50% من قائمة الفصل .

** الالتزام بحضور الدارسين ومعلمي الكبار بارتداء الكمامة والجلوس مراعين التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية.

** إصدار تعليمات مباشرة لمديري الفروع بمراعاة الخطوات الاحترازية وسبل الوقاية بالفصول وفي أثناء الامتحانات، على أن يكون ذلك الأمر على مسئولياتهم الخاصة.

** مخاطبة الجهات الشريكة بمراعاة الاجراءات الاحترازية بالفصول خاصة مع خضوعها لإشراف الهيئة.

** متابعة الدارسين بالفصول من خلال لجان المتابعة للتأكّد من سلامة الإجراءات بالإضافة لمتابعة مستوى الدارسين.

** إجراء امتحانات للمتقدمين في نهاية الدورة الامتحانية وفقًا للإجراءات الاحترازية من خلال مراعاة "التباعد واجراءات التعقيم، ارتداء الكمامة، تعقيم أوراق الأسئلة قبل الامتحانات، تعقيم أوراق الإجابة بعد اجراء الامتحان، مرحلة الكنترول والتصحيح في ضوء الاجراءات الاحترازية"

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافقت أمس، على السماح بفتح معرض "أهلا بالمدارس" في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 20 سبتمبر 2020 وحتى 28 سبتمبر 2020، بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة.

كما وافقت على إعادة استئناف أنشطة تعليم الكبار وعودة فصول محو الأمية، بالقواعد ذاتها والاشتراطات الصحية والاحترازية المتفق عليها في الأماكن المغلقة.

وكان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أمس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.