غدا.. قطع المياه عن مدينة جهينة للصيانة

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن قطع المياه عن مدينة جهينة الغربية في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء وحتى السادسة مساءً من نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وقال "بدري، في تصريح صحفي، اليوم، إن الشركة ستجري أعمال الإحلال والتجديد إلى جانب تغيير محابس خطوط المياه بمدينة جهينة، وأهاب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه اللازمة لهم خلال تلك الفترة.