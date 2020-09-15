أشهر مرت على بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، بين انتشار وانحسار، ولا تزال قرارات إغلاق المقاهي في مرمى القرارات والشائعات، إذ بدأت الحكومة بإعلان الإجراءات الاحترازية بداية انتشار الفيروس مارس الماضي، والتي كان من بينها إغلاق المقاهي، وصولا إلى نفي شائعة انتشرت أمس بشأن غلق أبوابها اعتبارا من الثامنة مساء، وتأكيد ثبات المواعيد من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

وكان مصدر حكومي مسؤول نفى ما تردد عن إقرار الحكومة إغلاق المقاهي والكافتيريات اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً، مثلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مضيفا أنّ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم تناقش من قريب أو بعيد مواعيد غلق المحال والمنشآت، ومن ثم فإن الإجراءات الخاصة بها ما زالت مستمرة كما هي دون تعديل.

وبموجب قرار سابق لرئيس الوزراء حمل رقم 1469 لسنة 2020؛ فمواعيد استقبال الجمهور، أي الجلوس، بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

آخرها شائعة إغلاق المقاهي

- في الخميس 19 مارس أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إغلاق المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، والقرار الذي ظل يتجدد طوال 6 أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، لم يسر على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

- وفي ظل الإغلاق وخصوصا في يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك فى إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية.

- 10 مايو بدأت لجنة أصحاب المقاهى فى غرفة تجارة الإسكندرية فى حصر عدد من المنشآت والمقاهى المتضررة من استمرار إغلاقها، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لتحصر نحو 80 مقهى حتى الآن والعاملين فيه وأعدادهم، حتى يتم توفير البيانات، وإتاحتها حال تقرر صرف أي تعويضات لهم.

- 5 يونيو نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا لمناقشة أوضاع أصحاب المقاهي، في ظل تلك الظروف، وجاء الاجتماع بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والبوري متولي، رئيس شعبة المقاهي، وعدد من أعضاء الشعبة بالغرفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها أصحاب المقاهي جراء أزمة فيروس كورونا وقرار الإغلاق، وجاءت أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع، تقديم اقتراح إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للنظر في إمكانية فتح المقاهي وتقديم خدمة "التيك واي"، دون جلوس أو انتظار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالتباعد الاجتماعي، ووسائل الوقاية اللازمة، مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام التام بالقرار والإجراءات الاحترازية.

- وظلت الأمور على ما هي عليه حتى 23 يونيو، إذ أعلن مدبولى إعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 27 يونيو مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، مشددا على أنّ عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة.

- 28 يونيو وبعد إعادة فتح المقاهي بيوم واحد أعلن رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أحمد الوكيل، عن مبادرة من الغرفة لتقديم قرض حسن بضمان الشعبة، ليتمكن أصحاب المقاهي من شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق مع رئيس شعبة المقاهي.

- 14 سبتمبر كان آخر ما طال اهتمام الشارع فيما يخص المقاهي، إذ انتشرت شائعة بشأن غلق المقاهي اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً، وهو ما نفاه مصدر حكومي مسؤول في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، بشأن إقرار الحكومة لغلق المقاهي والكافتيريات اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً مثلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم تناقش من قريب أو بعيد مواعيد غلق المحال والمنشآت، ومن ثم فإن الإجراءات الخاصة بها ما زالت مستمرة كما هي دون تعديل.

وبموجب قرار سابق لرئيس الوزراء حمل رقم 1469 لسنة 2020؛ فإن مواعيد استقبال الجمهور، أي الجلوس، بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.