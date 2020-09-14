"الحكومة" ردا على عودة غلق المقاهي في مصر: لم تُطرح من الأساس

رد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما أُثير خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول إغلاق المقاهي والكافيهات كواحد من الإجراءات الاحترازية الوقائية، قائلا إنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، ولم تُطرح من الأساس.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن لم يتم طرح القرار من الأساس في مجلس الوزراء، وهي شائعة ليس لها صحة نهائيا.

وتابع أن أي مواطن يمكنه التأكد من ذلك من خلال النزول في المواعيد المعلنة للمقاهي، وسيجد أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان بعض مدوني مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو أن مجلس الوزراء قد أعلن غلق المقاهي والكافيهات خلال الفترة المقبلة كواحد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما تم نفيه من المتحدث باسم مجلس الوزراء.