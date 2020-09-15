إحباط محاولة لتهريب 45 آيفون إلى داخل البلاد

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد لطفي عامر مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، اشتبه محمد الهادي رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول بحقائبه، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على محمد لطفي عامر مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف علاء شحاتة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمود فتحي مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 45 علبة تليفون iPhones فارغة دون التليفونات، وجرى توسيع دائرة الاشتباه، ما أسفر على العثور على التليفونات داخل حقائب راكب آخر مخبأة بين طيات الملابس، وهو يحاول الخروج بها.

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، والعرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.