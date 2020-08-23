جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبي اشتبه سامح زاهر مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر في راكب مصري قادم من الإمارات يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة يوسف حامد المنشاوي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفي مأمور الضبط تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 55 هاتف محمول ماركة آيفون، مخبأة بحقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 64 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.