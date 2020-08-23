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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة بصحبة راكب قادم من دبي

كتب:

أيمن حمزة
11:37 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة بصحبة راكب قادم من دبي

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة بصحبة راكب قادم من دبي

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة الإكس راي بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه، قرر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك تشكيل لجنة من نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد سيد رئيس القسم لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 55 هاتفا محمولا ماركة آيفون، واكسسوارات محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.

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