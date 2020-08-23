جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة بصحبة راكب قادم من دبي
كتب:
أيمن حمزة
11:37 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة بصحبة راكب قادم من دبي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.
أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة الإكس راي بمعرفة يوسف المنشاوي مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه، قرر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك تشكيل لجنة من نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد سيد رئيس القسم لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 55 هاتفا محمولا ماركة آيفون، واكسسوارات محمول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.