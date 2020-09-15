3.8 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الإسكندرية 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة الأستاذ حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 13508 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر أغسطس الماضي،لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار والدخان".

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 مليونًا و 186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليار و 265 مليونًا و635 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 2983 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس 2020 ، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، الرخام، الفوسفات، السيراميك، السكر، الملابس"، بقيمة بلغت 3 مليار و490 مليون و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بمبلغ 128 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020 حوالى 3 مليار 878 مليون و 168 ألف جنيه .