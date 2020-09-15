ضبط 190 قطعة سلاح نارى ، 217 قضية مخدرات وتنفيذ 79173 حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :

ضبط (190 سلاح نارى بحوزة 154 متهم).. وذلك على النحو التالى:(26) بندقية آلية . (42) بندقية خرطوش. (13) طبنجة.(109) فرد محلى.(260) طلقة مختلفة الأعيرة.(30) خزينة متنوعة .ضبط (189) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (79173) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(342) حكم جناية.(23043) حكم حبس جزئى.(4562) حكم حبس مستأنف.(39603) حكم غرامة.(11623) حكم مخالفة . فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (217) قضية مخدرات بحوزة (231) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (10.587كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (20.245 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1.886 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (5.825 كيلو جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (102 جرام).كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 20.001 كيلو جرام)كمية من مخدر الفودو وزنت (20 جرام).عدد (792) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط (1) تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (4) حوادث سرقة.فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (31) متهم .فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (19381) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.