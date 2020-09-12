"الداخلية": ضبط 366 من العناصر الإجرامية.. ومصرع 6 مسلحين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضى، والتى أسفرت عن ضبط 335 متهماً هارباً وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى، و117 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. جاء ذلك باستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى «بحيرة المنزلة» و«السحر والجمال».

كما أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 31 عنصراً إجرامياً بنطاق مديريات أمن «الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر»، بإجمالى مضبوطات 13 قطعة سلاح «رشاش جرينوف، رشاش هيكلر، 5 بنادق آلية، 4 مسدس، 2 فرد خرطوش، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو، 810 جرامات لمخدر الهيروين، 270 جراماً لمخدر الأفيون». جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه، سلاح نارى، خطف، قتل، شروع فى قتل، مخدرات، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، تبديد، شيك، ضرب»، ومنهم محكوم عليه بالإعدام.

وحررت القوات 76 ألفاً و223 قضية فى سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد بقيمة 60315576 جنيهاً، كما تم ضبط 1540 قضية فى التهرب الضريبى والأموال العامة، منها 141 ضرائب عامة، و276 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 200 فى مجال الجمارك، 4 فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 397 تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 346 حكماً قضائياً، 156 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 11 قضية فى مكافحة جرائم «اتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى بضائع»، 9 قضايا فى مجالات «استيلاء على المال العام، احتيال مصرفى، طلب رشوة استغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع»، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.