الصحة: انخفاض نسبة إشغال الأسرة الداخلية بـ"الحميات" من 100% لـ 40%

قال الدكتور إيهاب كمال مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة، إن معدل إشغال الأسرة الداخلية في مستشفيات الحميات تبلغ 40% من سعتها الداخلية، كما أن معدل الإشغال في أسرة الرعاية يتراوح ما بين 75% إلى 80%، وأجهزة التنفس الصناعي ما بين 35% إلى 40%.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن هذه المعدلات مستمرة منذ أسبوعين بعدما كانت 100% خلال أزمة إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر بها 43 مستشفى حميات قدمت إنجازا كبيرًا في التعامل مع فيروس كورونا، وكانت خط الدفاع الأول عن مصر.

وتابع، أن شهداء الفرق الطبية بمستشفيات الحميات يبلغ عددهم ما بين 6 إلى 10 أشخاص، موضحًا أن الأمور تسير على ما يرام بخصوص تعامل مستشفيات الحميات بعدما اكتسبت فرقها الطبية، خبرة التعامل مع الفيروس، كما قلت حدة الرهبة لديهم أيضًا.