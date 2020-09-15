عاجل.. الدولار يرتفع قرشا واحدا في 7 بنوك

أرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملاته بقيمة قرشا ، فى 6 بنوك "كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، عودة ،المصرى الخليجى ،قناة السويس" .، ليباع بـ15.83 جنيه، مقابل 15.73 جنيه للشراء وهى البنوك الأعلى سعر لشراء وبيع الدولار فى البنوك وشركات الصرافة .

فيما جاءت 3 بنوك في قائمة الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.80 جنيه، مقابل 15.70 جنيه للشراء، وهي: التجاري الدولي، مصر ايران للتنمية ،العربى الافريقى الدولى .

وكان الدولار قد بدأ تعاملاته اليومية مقابل الجنيه، باستقرار في جميع البنوك العاملة بمصر،