إقبال لطلاب المرحلة الأولى على برامج اللغة الإنجليزية بـ"تجارة قناة السويس"

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على الإقبال غير المسبوق على التقديم للبرامج المميزة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة.

وأوضحت أنه منذ أعلان قواعد قبول شعبة اللغة الإنجليزية بالنظام الفصلي وبنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2020 - 2021 وبعد فتح باب التقديم لثلاث برامج (غير تقليدي، مميز) بكلية التجارة وهي برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) و برنامج شعبة اللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة (برنامج غير تقليدي)، و برنامج نظم معلومات الأعمال BIS بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) شهد التقديم لهذه البرامج الجديد التى وضعت خصيصا لمواكبة احتياجات سوق العمل الفعلية إقبالا ملحوظ.

وقال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عميد كلية التجارة إن ما يقرب من ٤٢٣ طالبا وطالبة من المرحلة الاولى تقدموا للالتحاق بالبرامج موزعين كما يلي ١٩٣ طالب بالنظام الفصلي و ٦٣ طالب ببرنامج الساعات المعتمده و ٩٢ طالب ببرنامج نظم معلوماتك الأعمال BIS و٧٥ طالب ببرنامج الأسواق والمنشات المالية. وأضاف الدكتور أحمد زكي أن التقديم مستمر حتى ٣٠ سبتمبر لطلاب المرحلة الثانية وللراغبين في التحويل من كليات مناظرة أو غير مناظرة من أي جامعه حكومية من الجامعات المصرية.