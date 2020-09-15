نيابة المنصورة تطلب استدعاء 26 شاهداً بتزوير إجابات قسم الإعلام

وجه المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، طلباً إلى عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، باستدعاء 21 طالباً وطالبة في الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، شعبة الإذاعة، و5 آخرين بينهم اثنان من أعضاء هيئة التدريس، ومهندس اتصالات، واثنان من طلبة الدراسات العليا بالقسم، لسماع أقوالهم في واقعة التلاعب بأوراق إجابة مادة "الإخراج الإذاعي والتلفزيوني"، لعدد من طلاب السنة النهائية بالقسم.

وحددت النيابة العامة مواعيد لعقد 4 جلسات لاستكمال التحقيق فى القضية رقم 7534 إدارى قسم أول المنصورة لسنة 2020، خلال الشهر الجاري، على أن تكون هذه الجلسات في أيام 17 و20 و21 و22 سبتمبر، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين طلبت مثولهم.

وكان الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، قرر إحالة كل من "أ. أ."، أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، و4 آخرين إلى مجلس تأديب داخل الجامعة، مع إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بتزوير أوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، حيث أسندت الجامعة 6 اتهامات إلى الـ5 متهمين.

تضمنت الاتهامات الموجهة إلى أستاذ مادة الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، مساعدة غير المختصين في استلام أوراق 179 طالباً، ومخالفة قرارات مجلس الجامعة وعميد كلية الآداب ومجلس القسم، بشأن التصحيح داخل قاعات الكنترول، مما ترتب عليه التلاعب في إجابات الطلاب، ومنح 21 طالباً درجات أعلى مما يستحقون.

ووجهت الجامعة اتهاماً إلى نفس الأستاذة بـ"الإساءة إلى الجامعة"، من خلال الادعاء باحتجازها داخل الحرم الجامعي، حيث أثبتت التحقيقات عدم حقيقة هذه الادعاءات، إضافة إلى اتهامها بالتلاعب في درجات الطلاب، على غير الوارد بورقة الاسئلة.

تم كشف الواقعة بعد تقديم عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام، في كلية الآداب بجامعة المنصورة، شكوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، يتضررون فيها من أن بعض زملائهم أخبروهم بأنهم سيقومون بتعديل أوراق الإجابات الخاصة بمادة الإخراج الإذاعى والتلفزيوني، في أحد مراكز الدروس الخصوصية، خارج الجامعة، وبمقابل مادي.

وكلف وزير التعليم العالي رئيس الجامعة بفحص الشكوى، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وعلى الفور كلف رئيس الجامعة الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، بتشكيل لجنة لتصوير كافة الأوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كاملة نسختين طبق الأصل، فور انتهاء الامتحان مباشرةً، والاحتفاظ بإحدى النسختين في مكتب رئيس الجامعة، والثانية بكنترول الكلية، وتبين عند تسليم الأوراق، وجود ااختلاف بين صور الإجابات المحتفظ بها والإجابات التي تم تسليمها للكنترول عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.