عاجل.. الذهب يتراجع جنيهين "ارتفاع لم يدم طويلا"

تذبذب واضح فى أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية ليتراجع الجرام جنيهين ليباع عيار 24 فى السوق المحلي بـ995 جنيهًا مقابل 997 جنيهًا بداية التعاملات اليومية الذى ارتفع فيها 5جنيهات. وسجّل عيار 21 قيمة 870 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 746 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.968 جنيه.

وقال نادى نجيب نائب رئيس الشعبة العامة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية،واصفا مايحدث للمعدن النفيس كونة يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى بالمضاربات وارتفاع الأوقية وتاثر السوق المحلى بالبورصات العالمية وأسواق المال لكون المعدن النفيس حساس المتغيرات العالمية فهناك ارتباط وثيق بينة وبين السوق العالمى لان التعاملات تكون على شبكة الإنترنت فبمجرد ارتفاع أو انخفاض سعرة عالميا بعد ثوان يتم تغيره فى السوق المحلى واضاف أن الذهب يعتبر سلعة استراتجية يتأثر بالاحداث العالمية.

مؤكدا أن التذبذب فى الأسعار يؤدى إلى شلل تام فى حركة البيع والشراء.