الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1769 لسنة 2020، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

ونصت المادة الأولى على أن تسري أحكام القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــا.