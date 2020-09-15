رئيس التحرير

محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات

كتب:

الوطن
12:59 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1769 لسنة 2020، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

ونصت المادة الأولى على أن تسري أحكام القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــا.

اقرأ المزيد:

بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على موعد غلق المقاهي والكافيهات

مجلس الوزراء: 20 سبتمبر انطلاق معرض "أهلا بالمدارس"

مجلس الوزراء: 300 فرد حد أقصى للحضور بقاعات الأفراح

محافظ أسيوط يستقبل مستشار مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتعثرة

مجلس الوزراء يشيد بسرعة استجابة محافظة القليوبية لشكاوى المواطنين

مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة.. أبرزها تسريح العاملين في القطاع العام