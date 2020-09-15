تأجيل محاكمة هدير الهادي بتهمة التحريض على الفسق لـ13 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق "تيك توك"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع لجلسة 13 أكتوبر للاطلاع.

وأحالت الجهات المختصة المتهمة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معها، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف".

وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، بأنَّها أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: "تمكّنا من رصد فيديو إباحي تصور من خلاله نفسها، وهي عارية تمامًا، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنَّها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يتمّ إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين أوساط المواطنين".

وأشارت التحريات إلى أنَّ المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها المُعوج، مطالبين بسرعة ضبطها.

كما أكّدت التحريات إزالة المتهمة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمنّ ذات المحتوى الإباحي، وتمّ تقديمهنّ للمحاكمة.