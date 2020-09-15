"للغياب والتزويغ" .. إحالة 158 موظفا للتحقيق في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 158 من العاملين بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والخدمية ومراكز الشباب بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية وميت سلسيل والمنصورة والمنزلة ومنية النصر، للتحقيق بسبب التغيب عن العمل والإنصراف بدون إذن رسمي.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، اليوم، جاء القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، والعمل على توفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

وقال مصدر بديوان عام محافظ الدقهلية، إن المحافظ إتخذ القرار بعد عرض تقرير المرور والتفتيش من قبل نجوى أحمد أمين، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، اوالذي كشف نتائج المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية ومراكز الشباب خلال الفترة من 24 أغسطس الماضى وحتى 5 سبتمبر بالمراكز والمدن المشار إليها.

وكلف المحافظ وكلاء وزارات "الصحة والشباب والرياضة والطب البيطرى والتموين" ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن التى شملها تقرير المرور بسرعة تلافى كافة الملاحظات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات، مشددًا على ضرورة التصدي لظاهرة تغيب الموظفين وانصرافهم دون إذن وتوقيع أقصى عقوبة لضمان انتظام سير العمل بالمنشآت الحكومية وتقديم خدمة أفضل للمواطن.