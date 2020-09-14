بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بعدد من مراكز شباب القليوبية للتحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة مجموعة من العاملين بمراكز الشباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

كان "الصبروط" شكل لجنة للمتابعة برئاسة محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة، للمتابعة الميدانية على المراكز، وبالمرور على الأماكن المستهدفة "كفر رجب والمفتي وتصفا و كفر الشهاوي خاطر" تبين غياب بعض العاملين، كما تغيب بعض العاملين بمركزي شباب "الشموت و كفر الشموت".

وأوصت اللجنة بالعمل على استكمال البيانات الخاصة بسجل الحضور والانصراف، والاهتمام بنظافة المقرات والملاعب ، وطرح المساحات غير المستغلة للإستثمار، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .