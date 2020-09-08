إحالة 205 أطباء وصيدليين وفنيين بمستشفى أبوحماد للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 205 أطباء وصيدليين وإخصائيين وفنيين وتمريض وعمال بمستشفى أبوحماد المركزي للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

وكان غراب تفقد صباح اليوم، مستشفى أبوحماد للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل.

وأعرب المحافظ عن دهشته لعدم تواجد هذا العدد الكبير من العاملين بالمستشفى، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خلل في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، قائلاً "ليس من المعقول أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له".

وجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة، بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة لضبط منظومة العمل، ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعيادات الخارجية. واستفسر المحافظ من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأمر مدير المستشفى بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ، لمواجهة أي أحداث طارئة، مع إلزام العاملين والمترددين على المستشفى بارتداء الكمامة الواقية والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم.