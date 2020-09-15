366 مليون جنيه لتطوير شبكات كهرباء الدقهلية

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

وفي نطاق قطاع شمال الدقهلية، إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (14) هندسة شاملة (451) قرية، يبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع نحو (900 ألف) مشترك، بينهم نحو 600 ألف مشترك على مسبوق الدفع.

وشهدت الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020، تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل لنحو 366 مليون جنيه كخطة استثمارية وطموحة على النحو التالي:

- استحداث (34) مقر شبكات، بدءا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم، وتزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضي وتروسيكلات، لسهولة الانتقالات، فضلا عن توريد وحدات شحن متنقلة (hand held) للمقرات.

- إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (59) لوحة حتى تاريخه.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2352.32) كم حتى تاريخه.

- إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط (1329.22) كم حتى تاريخه.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (5592.34) كم حتى تاريخه.

- إجمالي طول الكابلات جهد منخفض (215.74) كم حتى تاريخه.

- إجمالي عدد المحولات (3636) محول بإجمالي قدرة (1045.699) م.ف.ا حتى تاريخه.

- إضافة (27.94) كم كابلات جهد متوسط ، (0.19) كم كابلات جهد منخفض، (5.6) كم هوائي جهد منخفض، (4) محول بقدرة (5.38) م.ف.أ، (2) لوحة توزيع خلال شهر يونيو 2020.

- بلغ إجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نحو (11) مليون جنيه.

- بلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نحو (145) مليون جنيه.

- أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء.

- لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات، وتزويد فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

- بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال يونيو 2020 (168) محضرا بإجمالي يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه بقطاع شمال الدقهلية.

يذكر أنّ قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات بلقاس مدينة، الستاموني، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى، دكرنس، بني عبيد، ميت سلسيل، المنزلة مدينة، المنزلة قرى، المطرية، منية النصر، والجمالية.