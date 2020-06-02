استمرار تطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع قنا

فى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ،وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع قنا والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 932 ألف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :ففي إطار تنفيذ الشركة لخطتها الطموحة حتى 30/4/2020 فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقطاع (قنا) بتكلفة اجمالية حوالى 600 مليون جنية متضمنة :

إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 8 موزع.

تركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 336 كشك بالمحول.

تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 694 محول.

تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 251 صندوق.

تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 199 وحدة.

انشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 542 كم.

انشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 272 طن.

تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 1005 عامود.

انشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 37 كم.

انشاء خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 3422 كم.

تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 5428 عامود.

وفيما يتعلق بخطة احلال الهوائيات فقد تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي عدد 62 عملية بإجمالي أطوال كابلات 32,1 كم باجمالي تكلفة تبلغ حوالى 30 مليون جنيه.

وحول مدى التحسن في الانقطاعات(خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة) مؤشرات استمرار التغذية الكهربية :

انخفاض معدل متوسط عدد الانقطاعات ( (SAIFI"انقطاع / مشترك" للغير مبرمج بنسبة 25 % عن الفترة المناظرة بالاضافه الي عمليات الصيانه المكثفه المبرمجه يهدف تدعبم الشيكه .

انخفاض معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (SAIDI)"دقيقة /مشترك" للغير مبرمج بنسبه 40 % عن الفترة المناظرة.

انخفاض مؤشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) "دقيقة/انقطاع" للغير مبرمج بنسبة 20 % عن الفترة المناظرة.وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث أثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب اسبوع من سداد القيمة.وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع قنا فقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد (9) مركز خدمة عملاء ، وتم الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لعدد (2) مركز خدمة عملاء وجاري تركيب عدد (3) مركز خدمة عملاء .

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وحول السداد الإليكتروني(عن شهري مارس وأبريل للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية والرقمية ) فقد بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات مسبقة الدفع 170 الف عملية سداد بإجمالي مبلغ حوالي 14 مليون حنيه.كما بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 400 عملية سداد بإجمالي مبلغ حوالي 56 الف جنيه.

وحول برنامج القراءة الموحد بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في اصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات اليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2019م بقطاع قنا فقد تم تحرير حوالى عدد (12656) محضر بالضبطية القضائية بقيمة تبلغ حوالى 17 مليون جنيه .وشدد الدكتور شاكر علي اهميه استقرار التغذيه الكهربيه واصلاح كل الاعطال الطارئه في جميع المناطق.