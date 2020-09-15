ملامح العام الدراسي الجديد للتعليم الفني: الحضور 6 أيام لبعض التخصصات

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه سيتم إعلان خطة العام الدراسي الجديد لطلاب التعليم الفني، منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى احتمالية عقد مؤتمر صحفي لإعلان تلك الملامح، أو إصدار بيان رسمي يشتمل على كل التفاصيل الخاصة بمواعيد حضور الطلاب.

ونفى نائب الوزير ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تطبيق ملامح العام الدراسي الخاصة بالتعليم العام على مدارس التعليم الفني، مشيرا إلى أن طبيعة عمل "الفني" تحتوي على أجزاء عملية، والدراسة فيها ليست نظرية فقط، الأمر الذي يعني عدم صلاحية توحيد خطة الدراسة على طلابها مع التعليم العام.

وأشار مجاهد، إلى أن بعض التخصصات مثل "الصناعي والفندقي"، تتطلب حضور الطلاب يومين على الأقل عملي، ومن الممكن أن يضاف لها يوم نظري، وبالتالي يكون جدول حضور الطلاب ثلاث أيام أسبوعيا، مضيفا، وهناك تخصصات أخرى مثل التعليم الفني المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، كثافتها الطلابية قليلة ولا تزيد عن 25 طالبا بكل فصل، هؤلاء الطلاب لا يوجد مانع ممن حضورهم 6 أيام أسبوعيا.

وأتم أن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية الخاصة بطلاب التعليم العام، يمكن تطبيقها على طلاب التعليم الفني، نظرا لأنها تهدف إلى تحقيق مصالح الطلاب، وحمايتهم بشكل كامل من العدوى بفيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اجتمع في وقت سابق مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

- يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020، وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

- مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعًا.تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

- تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت 29 مايو 2021.

- تُقام امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت 19 يونيو 2021.