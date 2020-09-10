يوم أولياء الأمور: تنسيق الجامعات وخطة العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد، يعتبر هو الحدث الأبرز حاليًا داخل المجتمع، بين استعداد بعض الطلاب للالتحاق بالجامعة والتحضيرات بالمدارس لاستقبال آخرين، حيث يتزامن حاليا مؤتمران مهمان للوزارات المختلفة لمناقشة ذلك، بين إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، والكشف عن الخطة الصحية للعام الدراسي الجديد، ما يجعل يوم 10 سبتمبر هو يوم التعليم في البيت المصري أو "يوم أولياء الأمور".

وقبل دقائق، انطلقت فعاليات مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، وأهم ملامحه وآليات تطبيقها، بجانب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم تطبيقها ابتداءً من يوم 17 أكتوبر المقبل، التاريخ المقرر لبدء العام الدراسي الجديد.

وعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا"، للكشف عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د.نعيمة القصير، وممثل منظمة اليونيسيف جيريمي هوبكنز، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبالتزامن مع ذلك المؤتمر، انطلق مؤتمر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق 2020، والتي ستتاح للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها، بعد أن أغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات مساء الأحد الماضي، باب التسجيل لطلاب المرحلة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الذين جرى ترشيحهم في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، للشعبة العلمية 160 ألف طالب، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 53 ألف طالب، بإجمالي 213 ألفًا.

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الطلاب الذين جرى قبولهم في المعاهد من الشعبة العلمية سواء الشعبة العلمية أو الأدبية 33 ألف طالب، كما أن إجمالي ما جرى تنسيقهم من كل المرحلة في كل الكليات والمعاهد 246 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن بعض الطلاب استنفزوا رغباتهم، أي كتبوا رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، بإجمالي 2986 طالبًا وطالبة.

وأوضح أن المرحلة الثانية أسفرت عن بعض المؤشرات خاصة بالحدود الدنيا والأماكن المتاحة للمرحلة الثالثة، بالنسبة للشعبة العلمية، بلغ الحد الأدني للقطاع الطبي البيطري 398 درجة ونصف، أي 97.2%، والحد الأدنى لقطاع التمريض 349 ونصف، بنسبة 85.24%، وأن الحد الأدني للقطاع الهندسي بلغ 381 درجة بنسبة 92.92%، وهناك بعض الأماكن الشاغرة ببعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة تحديدًا في الحقوق والآداب وسياحة وفنادق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات والمعاهد العليا والمتوسطة.