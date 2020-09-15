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تعيين 1767 شاباً .. بينهم 10 من ذوي القدرات بالمنوفية

كتب:

الوطن
12:59 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

محمد سعفان، وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية  1767 شاباً ، من بينهم  10 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 5438 شابا باحثاً عن العمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 4000 شهادة قياس مستوى مهارة  علي المهن المختلفة ، وترخيص مزاولة الحرفة.وأشار عفيفي محمد عفيفي  مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي ، إلي أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي  بالتفتيش علي  1016 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 131 محضر لمنشآت مخالفة للقانون وعمل انذار لـ 203  منشأت.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 384 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .وأضاف أن المديرية قامت بتلقى 316 شكوى عمالية فردية تم تسوية 12 شكوي منها ودياً ، و113 شكوى أحيلت للقضاء ، وتم حفظ 34 شكوى ، و 157  شكوى مازالت تحت البحث .

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