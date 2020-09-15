تكريم أوائل الثانوية العامة ببنها

كرم عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية ، الطالبة علا أحمد سعد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية منفرده، في امتحانات الثانوية العامة أدبي والطالبة بمدرسة الثانوية بنات ببنها والطالبة زهراء مجدي منصور الأولى على مستوى الإدارة علمي علوم.

سلم فتح الباب الطالبتين شهادات استثمار لكل طالبة ووجه التهنئة لجميع ابناء الإدارة الناجحين، في الثانوية العامه متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، والمستقبل الباهر.

قال "فتح الباب" أن التفوق والنجاح نتاج مجهود وتعب ،وليس ضربة حظ مشيراً أن الإدارة كان لها الشرف تحت رعاية طة عجلان وكيل وزارة تعليم القليوبية ،في حصد المركز الأول علي الشعبة الأدبية علي مستوي الجمهورية ، والذي حصلت عليه " علا "بمدرسة بنها الثانوية بنات.

وجه مدير الإدارة الشكر لأسرة الطالبتين لما قدموه من دعم لأبنائهم مما اسهم في تفوقهم ونجاحهم.