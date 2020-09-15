تكريم أوائل الثانوية العامة ببنها
كتب:
حسن صالح
09:36 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
جانب من التكريم
كرم عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية ، الطالبة علا أحمد سعد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية منفرده، في امتحانات الثانوية العامة أدبي والطالبة بمدرسة الثانوية بنات ببنها والطالبة زهراء مجدي منصور الأولى على مستوى الإدارة علمي علوم.
سلم فتح الباب الطالبتين شهادات استثمار لكل طالبة ووجه التهنئة لجميع ابناء الإدارة الناجحين، في الثانوية العامه متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، والمستقبل الباهر.
قال "فتح الباب" أن التفوق والنجاح نتاج مجهود وتعب ،وليس ضربة حظ مشيراً أن الإدارة كان لها الشرف تحت رعاية طة عجلان وكيل وزارة تعليم القليوبية ،في حصد المركز الأول علي الشعبة الأدبية علي مستوي الجمهورية ، والذي حصلت عليه " علا "بمدرسة بنها الثانوية بنات.
وجه مدير الإدارة الشكر لأسرة الطالبتين لما قدموه من دعم لأبنائهم مما اسهم في تفوقهم ونجاحهم.