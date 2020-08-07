"بنها التعليمية" تناقش جاهزية اللجان استعدادا لانتخابات "الشيوخ"
كتب:
حسن صالح
04:16 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
عقد عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا تنسيقيًا مع مدير المراحل التعليمية والمتابعة والشؤون التنفيذية والأمن لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق إدارة بنها التعليمية والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11و12 من أغسطس الجاري.
شدد فتح الباب على سرعة الانتهاء من تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين، الوافدين لتأمين العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها والقرى التابعة لها وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق.