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"بنها التعليمية" تناقش جاهزية اللجان استعدادا لانتخابات "الشيوخ"

كتب:

حسن صالح
04:16 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد عبدالرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا تنسيقيًا مع مدير المراحل التعليمية والمتابعة والشؤون التنفيذية والأمن لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق إدارة بنها التعليمية والتي من المقرر عقدها خلال يومي 11و12 من أغسطس الجاري.

شدد فتح الباب على سرعة الانتهاء من تجهيزات وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين، الوافدين لتأمين العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها والقرى التابعة لها وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

 

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