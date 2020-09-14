"الخارجية" تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم لانتخابات النواب

دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج، لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتي الاقتراع والتصويت من خلال البريد في المواعيد المقررة.

يأتي ذلك تزامنا مع دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب.