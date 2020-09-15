وزير الخارجية يغادر إلى أثينا لتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، السفير سامح شكري وزير الخارجية، متجها إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية هناك تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ الوزير سامح شكري غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى أثينا، وتم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

كانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في بيان لها أمس الاثنين، أنّ السفير سامح شكري، وزير الخارجية، يتجه للعاصمة اليونانية أثينا تلبية لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.