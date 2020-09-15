ماذا تفعل حال عدم استيفاء المستندات؟.. أبرز الأسئلة حول قانون التصالح

خمسة عشر يومًا تفصلنا عن غلق باب التقدم على التصالح على مخالفات البناء، والتي من المقرر أن تنتهي 30 سبتمبر الجاري، حيث إنها الفرصة الأخيرة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح، كما وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بتلبية طلبات المواطنين حول التصالح على مخالفات البناء تنفيذا لقرارات الحكومة المصرية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية أبرز الأسئلة حول رفض طلب التصالح، ىكالتالي:

ما التيسيرات التي يقدمها تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء؟

- فتح القانون المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه.

- تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات دون فوائد بدلا من الدفع الفوري.

- السماح للمواطنين بانتظام من عدم قبول طلب التصالح بالإضافة إلى إمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها.

- الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مقدمة من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا.

ماذا يحدث في حال عدم استيفاء جميع المستندات المطلوبة؟

يتم تسليم مقدم الطلب "نموذج 3" ووقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات.

ما المدة التي يتم تحديد قبول طلب التصالح بها؟

تحدد مدة قبول طلب التصالح على مخالفات البناء في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيا المستندات.

هل يتم حساب مبلغ جدية التصالح ضمن المبلغ المستحق حال قبول الطلب؟

يخصم مبلغ جدية طلب التصالح على مخالفات البناء من المستحقات المالية المقررة على مقدم طلب التصالح.

متي يتم إصدار قرار قبول طلب التصالح؟

يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء عقب سداد كل الأقساط المحددة لمقدم الطلب.

ماذا يحدث في حال تأخر سداد أقساط مبلغ التصالح؟

في حال عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن المدة المحددة سلفا يتم إلغاء طلب التصالح.