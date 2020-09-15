النواب البحريني: السلام هو الخيار الاستراتيجي للمنطقة

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، أنّ إعلان تأييد السلام يأتي استمرار للنهج الثابت، لمملكة البحرين في نشر قيم ومبادئ السلام والتعايش السلمي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم، أنّ ذلك جاء خلال لقاء المسؤولة البحرينية القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين مارجريت ناردي.

وأوضحت المسؤولة البحرينية أنّ هذه الخطوة التاريخية تؤكد حرص المملكة على جعل السلام هو الخيار الاستراتيجي لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم الأمن والاستقرار والنماء والازدهار في المنطقة، وتكثيف الجهود نحو التنمية وفتح آفاق أرحب للمجالات والقطاعات، بما يعود بالخير والنفع على الجميع، وتكثيف الجهود وتنسيقها لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تسعى لنشر الصراعات ودعم الإرهاب.

وشددت على موقف البحرين الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة والمشروعة، وعدم التنازل عن الثوابت العربية، وأنّ الحقوق الفلسطينية أهم هذه الثوابت، وأنّ إعلان تأييد السلام لا يتعارض مع التزام المملكة بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وفقا لحل الدولتين.

من جانبها، أعربت المسؤولة الأمريكية عن تقديرها لجهود الدول في دعم جهود السلام العادل والشامل مشيدة بعمق العلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة، والممتدة إلى أكثر من 120 عاما، وما تشهده العلاقات من تعاون بارز وتقدم وتطور في العديد من المجالات، مؤكدة حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني ودعم المشاريع المشتركة التي تصب في صالح البلدين.