وزير خارجية البحرين يصل أمريكا لتوقيع اتفاق التطبيع

وصل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والوفد المرافق له، إلى واشنطن، مساء أمس، للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض غدًا، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وسيتم التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وكان في استقبال وزير الخارجية البحريني سفير البحرين لدى الولايات المتحدة، ومسؤولو المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية.