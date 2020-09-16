حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز أصحاب الأبراج المائية بأنّهم الأكثر عاطفيةً وتفهمًا من بين باقي الأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور مهنية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تفرض النظام المناسب لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالتفاهم والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر معاكسان وقد ينبئ ذلك بسوء تفاهم وعليك أن تحذر التجاوب مع الاستفزاز ومضايقات البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يساعدك أن تحسن التصرف ويدفعك لتوطيد علاقتك بالزملاء وتقف بجانبهم وتستمتع بقضاء أوقات مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تعدك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بدراسة أعمالك وقراراتك وعليك بإتقان حساباتك إذا أردت تحقيق النجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد يدفعك الوضع الفلكي للتسرع في حركتك وردود أفعالك، حاول أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل الإفصاح عنها وتأن في حركتك حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تعرف كيف تفرض إرادتك ورغباتك وتمضي الأمور بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يضاعف من سحرك وحضورك وجاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين ووضع حد لتدخل البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد تجمعك بالبعض أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى لمساعدة صديق.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وحياتك الخاصة بمنتهى الحماس والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تذكر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تتعامل بكرم أخلاق وتعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز والمعرفة وقد تلتقي ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع يدفعك نحو القيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك فقط لا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات وقد تنجح في التحرر من الضغوط على كل المستويات وتخطط جيد لتنمية أعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بتحسن أحوالك مع الأحباب ويمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك ومصالحك واجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة مع من تحب وتفهم الاختلاف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.