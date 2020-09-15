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حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك

كتب:

الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
برج القوس

برج القوس

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة الشمس، فينوس والقمر في منزل الحظ يعدانك بيوم رائع فلكيا وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

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