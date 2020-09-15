إنقاذ ممرضة وعامل تعطل بهما "أسانسير" مستشفى المنشاوي بطنطا

شهد مستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حدوث عطل مفاجئ في أحد مصاعد المستشفى، وتصادف وجود ممرضة وعامل داخل المصعد أثناء تعطله، تمكن العاملون بالمستشفى من إنقاذهما، عن طريق فتح باب "الأسانسير" باستخدام "شنيور".

وكشف الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، عن أن العطل المفاجئ حدث في الأسانسير الخاص بقسم الجراحة، مشيراً إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لإحدى الممرضات وعامل، بعد إخراجهما من المصعد، للتأكد من حالتهما الصحية.

وأضاف أن المستشفى به 5 "أسانسيرات"، وأنه تم الاتصال بشركة الخاصة بصيانة المصاعد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تعطل أسانسير الجراحة، مشيراً إلى أن باقي المصاعد في المستشفى "آمنة"، وصالحة لخدمة جميع المرضى والعاملين.