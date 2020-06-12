السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى المنشاوي بطنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، على حريق محدود داخل مستشفى المنشاوي بطنطا.

كان حريق شب داخل وحدة العناية المتوسطة بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف بدون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى المنشاوي العام بطنطا، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أنه في الطابق الخامس داخل العناية المتوسطة، وبسبب ماس كهربائي، أسفر عن احتراق الستائر، وتم نقل المرضى إلى غرفة عناية أخرى، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.