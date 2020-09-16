حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعرون بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر معاكسان وقد ينبئ ذلك بسوء تفاهم وعليك أن تحذر التجاوب مع الاستفزاز ومضايقات البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.