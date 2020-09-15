في يوم ميلاده.. 10 أعمال لعزت العلايلي ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

مسيرة فنية طويلة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، بأدوار صغيرة وصولًا لأدوار البطولة، وتقديم رصيد فني بلغ نحو 200 بين سينما ودراما ومسرح، ليسجل الفنان عزت العلايلي في تاريخه الفني ملفًا جديرًا بالاحترام.

وتقديرًا لمشواره وتاريخه الفني الثري، أطلقت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، اسم عزت العلايلي على الدورة الـ36 التي تقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وفي مثل هذا اليوم 15 سبتمبر من عام 1934 ولد عزت العلايلي بحي من أحياء القاهرة، درس التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية بفيلم "رسالة إلى امرأة مجهولة"، لينطلق بعدها بعدد من الأعمال الفنية منها "بئر الخيانة، ولا عزاء للسيدات، خائفة من شئ ما، وقيدت ضد مجهول".

وجرى اختيار 10 أفلام للفنان عزت العلايلي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

بين القصرين

عام 1962 شارك عزت العلايلي بفيلم "بين القصرين" للمخرج حسن الإمام، عن ثلاثية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار يوسف جوهر، بطولة يحيى شاهين، عبدالمنعم إبراهيم، صلاح قابيل، وتجسيده دور طالب جامعي صديق فهمي نجل السيد أحمد عبدالجواد.

قنديل أم هاشم

وعن رواية يحيى حقي، شارك عزت العلايلي في فيلم "قنديل أم هاشم" عام 1968، إخراج كمال عطية، سيناريو وحوار صبري موسى، بطولة سميرة أحمد، شكري سرحان، وجسد "العلايلي" شخصية الدرويش الضرير.

الأرض

عام 1970 شارك عزت العلايلي في فيلم "الأرض" وتجسيده شخصية "عبدالهادي"، إخراج يوسف شاهين، قصة عبدالرحمن الشرقاوي، سيناريو وحوار حسن فؤاد، بطولة محمود المليجي، نجوى إبراهيم، صلاح السعدني، يحيى شاهين، حمدي أحمد.

الاختيار

تعاون عزت العلايلي من جديد مع المخرج يوسف شاهين عام 1971 فيلم "الاختيار"، الذي يصنف في إطار التشويق والإثارة مع السندريلا سعاد حسني، يوسف وهبي، هدى سلطان، محمود المليجي، للأديب العالمي نجيب محفوظ.

زائر الفجر

عام 1973 شارك عزت العلايلي بفيلم "زائر الفجر"، تأليف وإخراج ممدوح شكري، بطولة ماجدة الخطيب، يوسف شعبان، مديحة كامل، شكري سرحان.

على من نطلق الرصاص

قدم عزت العلايلي عام 1975 فيلم "على من نطلق الرصاص" للمخرج كمال الشيخ، سيناريو وحوار رأفت الميهي، بطولة سعاد حسني، محمود ياسين، مجدي وهبة، جميل راتب.

السقا مات

عن قصة الأديب يوسف السباعي، قدم عزت العلايلي، فيلم "السقا مات" عام 1977، وجسد شخصية "شوشة السقا"، إخراج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار عبدالفتاح مدبولي، بطولة فريد شوقي، شويكار، وحصل الفيلم على جائزة جمال عبدالناصر للقيم العائلية عام 1978.

إسكندرية ليه؟

قدم عزت العلايلي، شخصية "مرسي" ضمن أحداث فيلم "اسكندرية ليه؟" عام 1979، والذي يتناول أوضاع الإسكندرية خلال فترة الحرب العالمية التانية، من إخراج يوسف شاهين، وسيناريو وحوار محسن زايد، بطولة فريد شوقي، نجلاء فتحي، أحمد زكي، محسن محيي الدين.

أهل القمة

عام 1981 قدم عزت العلايلي فيلم "أهل القمة"، إخراج علي بدرخان، عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار مصطفى محرم، بطولة سعاد حسني، نور الشريف، عمر الحريري.

الطوق والإسورة

عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، قدم عزت العلايلي فيلم "الطوق و الإسورة" عام 1986، إخراج خيري بشارة، بطولة شريهان، فردوس عبدالحميد، محمد منير، أحمد عبدالعزيز، عبدالله محمود.