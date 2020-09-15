تضامن الغربية: "جيهان" مريضة نفسياً وخاطبنا الأقصر لنقلها للمستشفى

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، اليوم، تواصلها مع مديرية التضامن في محافظة الأقصر، بشأن "جيهان خطاب"، المريضة نفسياً، وسيتم إنهاء إجراءات نقلها إلى إحدى المستشفيات النفسية في المنوفية أو الغربية خلال الساعات القادمة.

وقال الدكتور خالد أبو المجد، مسئول وحدة التدخل السريع في مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إن المعتدى عليها تُدعى "جيهان"، تبلغ من العمر 41 عاما، وظهرت عليها أعراض المرض النفسي منذ 10 سنوات، وتم فصلها من وظيفتها في المديرية منذ 5 سنوات، بسبب تغيبها المتكرر عن العمل.

وأكد أن فريق التدخل السريع بمحافظة الأقصر أبلغهم اليوم، بالعمل على إنهاء إجراءات نقلها غداً، وهناك تواصل مع شقيقها من أجل إنهاء أوراق عودتها، والسفر إلى الأقصر والعودة بها، وأضاف أن ما يتردد عبر موقع التواصل الاجتماعي "لفيسبوك" بأن زوجها أخذ منها أطفالها، وطردها إلى الشارع، وهذا سبب تعبها النفسي، غير صحيح، مبيناً أن المريضة لديها طفلة واحدة، وتقيم حالياً مع خالتها في مدينة طنطا، وأنها منفصلة عن زوجها منذ فترة.