أسعار اشتراكات حمامات السباحة في مراكز الشباب بعد إعادة فتحها

بعد إجراءات احترازية مشددة، استمرت لمدة تقترب من 5 أشهر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة التعايش منذ شهرين ماضيين، والتي كان محورها الفتح التدريجي للأنشطة.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أمس، عن حزمة من القرارات الجديدة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري، وتشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

وجرت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الاشتراكات الشهرية لحمامات السباحة في مراكز الشباب، كالتالي:

مركز شباب الجزيرة

حدد مركز شباب الجزيرة أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 300 جنيه لغير الأعضاء، و150 جنيهًا للأعضاء.

مركز شباب روض الفرج

حدد مركز شباب روض الفرج أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 330 جنيهًا لأيام الجمعة والسبت والاثنين، ونفس المبلغ لغير الأعضاء، و280 جنيهًا ليومي الأحد والأربعاء.

مركز شباب أرض اللواء

حدد مركز شباب روض الفرج أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 250 جنيهًا لجميع أيام الأسبوع.

منتزه الحلمية

حدد مركز شباب روض الفرج أسعار اشتراكات حمام السباحة، بسعر موحد لجميع الفئات العمرية بسعر 350 جنيهًا لجميع أيام الأسبوع، بنظام 8 حصص في الشهر، بواقع حصتين في الإسبوع.