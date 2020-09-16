حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية وجذابة، ويسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بدراسة أعمالك وقراراتك وعليك بإتقان حساباتك إذا أردت تحقيق النجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد يدفعك الوضع الفلكي للتسرع في حركتك وردود أفعالك، حاول أن تراجع أفكارك ومشاعرك قبل الإفصاح عنها وتأن في حركتك حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.