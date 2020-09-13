حظك اليوم الأحد 13-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بكبرياءه الشديد، ورغبته دائما في أن يكون في مركز قيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فيما يعود عليك بالفائدة واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم تجنب الفخر والزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.