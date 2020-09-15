 حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 لـ برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد، أنّه ملفت للأنظار أينما كان، حيث يمتاز بجاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على فرض إرادتك ورغباتك بكل ذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.