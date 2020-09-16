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حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

القمر في برجك يضاعف من سحرك وحضورك وجاذبيتك

كتب:

الوطن
12:02 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء، برقة فلبه ومشاعره المرهفة، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تعرف كيف تفرض إرادتك ورغباتك وتمضي الأمور بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يضاعف من سحرك وحضورك وجاذبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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