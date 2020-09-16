حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بقدرته على استخدام أسلوب الحيادية في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين ووضع حد لتدخل البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.