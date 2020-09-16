رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 16-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين

كتب:

الوطن
12:02 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بقدرته على استخدام أسلوب الحيادية في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين ووضع حد لتدخل البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

 حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 14-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي