28 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون للمراكز التكنولوجية بالمدن حتى الآن بلغت 2384 طلبًا، بجملة متحصلات 28 مليون و290 ألف جنيه حتى الآن.

وقال "شعيب" في تصريح صحفي ، اليوم، إن مراكز خدمة المواطنين بمجالس المدن الثمانية بالمحافظة، تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة والقرى بالالتزام بقيمة المتر المسطح المحدد بواقع 50 جنيه للمتر الواحد في القرى والنجوع وبالتخفيضات التى أقرتها المحافظة بمختلف المناطق مع خصم نسبة 25% من قيمة الرسوم حال الدفع الفورى.

ونبه على تكثيف العمل والعمل على فترتين وأيام العطلات الرسمية والإجازات وتقديم جميع التيسيرات للمواطنين على أن يقتصر عمل متلقى الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأى بشأنها وأن يترك ذلك للجان المختصة، كما تم التشديد عليهم بإعداد تقرير يومى بعدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وقيمة الرسوم المسددة لرفعها إلى وزارة التنمية المحلية.

وناشد المواطنين، سرعة التصالح لتلاشى الوقوع تحت طائلة القانون بعد إنتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر الجارى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم فى ملف التصالح، وفقاً للإجراءات القانونية.