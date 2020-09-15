إصابة شاعر أغنيتي "المستبدة" و"كل ما تكبر تحلى" بسرطان البروستاتا

أعلن الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستاتا ويخضع حاليًا للعلاج في أبوظبي.

وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتحمل تكاليف علاج الشاعر الكبير، وبدأ بالفعل في أخذ 4 جلسات وشارك كريم مقطع فيديو له من المستشفى وقدم شكر خاص للشيخ محمد بن زايد "أحيّي وأشكر الاهتمام الكبير على مستوى القيادة بالإمارات ممثلة في شخصية سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله.".

يذكر أن كريم العراقي هو أحد أهم شعراء الوطن العربي وقدم مع كاظم الساهر عدد من أروع اغنياته مثل المستبدة وكل ما تكبر تحلى.

بدأ كريم العراقي كتابة الشعر عام 1974 في أغنيتين للأطفال وهما (الشميسة) و(يا خالة يالخياطة) والانطلاقة الحقيقة كانت مع الفنان العراقي سعدون جابر في اغنية (هلة بيك)

الانطلاق مع الفنان كاظم الساهر بدأ نهاية الثمانيات وكانت أول اغنية في مسلسل (شجاهه الناس) ومن ألحان الخفاف و(ناس وناس) و(معلم على الصدمات قلبي) و(افرح ولا تحرموني منه) وكتب للساهر أكثر من 70 أغنية.